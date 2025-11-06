دیدار پرحاشیه شمس‌آذر قزوین و ملوان بندر انزلی در هفته دهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم شمس‌آذر قزوین امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف ملوان رفت که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

محمدجواد آزاده بازیکن شمس آذر در دقیقه ۴۸ بازی اخراج شد و داور بازی در دقیقه ۹۷ یک پنالتی مشکوک برای تیم میزبان گرفت که توسط دروازه بان شمس آذر مهار شد.

در پی اعتراض کادر فنی تیم شمس آذر به این پنالتی، داور بازی وحید رضایی سرمربی و مصیب چگینی سرپرست این تیم را اخراج کرد.

بدین ترتیب امتیاز‌ها در بندر انزلی تقسیم شد و شمس آذر با ۹ امتیاز موقتا در رده دوازدهم جدول جای گرفت.