طرح ملی لاله‌های روشن در بوشهر آغاز شد

آیین افتتاحیه طرح ملی «لاله‌های روشن» با حضور مسئولان و دانش‌آموزان شهرستان بوشهر، همزمان با یادواره سه شهید دانش‌آموز برجسته، آغاز شد.