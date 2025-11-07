طرح ملی لالههای روشن در بوشهر آغاز شد
آیین افتتاحیه طرح ملی «لالههای روشن» با حضور مسئولان و دانشآموزان شهرستان بوشهر، همزمان با یادواره سه شهید دانشآموز برجسته، آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیین افتتاحیه طرح ملی «لالههای روشن» با حضور مسئولان و دانشآموزان شهرستان بوشهر، همزمان با یادواره سه شهید دانشآموز برجسته، شهیدان دانشآموز اسکندر پولادی، حسن خوشبخت و طالب ابراهیمی آغاز شد.
رویدادی که در راستای نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزشها به نسل جدید جامعه برنامهریزی شد.
فرماندار بوشهر در این مراسم با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده، این رویداد ملی را اقدامی ارزشمند برای جامعه امروز دانست و گفت: تبیین ارزشهای شهدا و نهادینهسازی فرهنگ استقامت، از اولویتهای تعلیم و تربیت در دانشآموزان است و طرح ملی «لالههای روشن» زمینه مناسبی را برای تحقق این هدف فراهم میکند.
محمد مظفری با تشریح برنامههای اجرایی این طرح، افزود: در قالب طرح ملی لالههای روشن، هر مدرسه بوشهر یکی از شهدای فرهنگی یا دانشآموز منطقه را به عنوان شهید شاخص معرفی میکند و با مشارکت فعال دانشآموزان، یادواره آن شهید را برگزار و آثار فرهنگی متنوع تولید میکند؛ اقدامی که نقش دانشآموزان در ترویج پیام شهدا را پررنگتر کرده است.
در این مراسم، مدیریت و اجرای آیین افتتاحیه به همت دانشآموزان مدرسه امید انقلاب شهر بوشهر صورت گرفت که نمونهای از ابتکار و مشارکت نسل جوان استان در بزرگداشت یاد و نام شهیدان و ارزشهای ملی بود؛ ابتکاری که آینده فرهنگی بوشهر را روشنتر و غنیتر میکند.