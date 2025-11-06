به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: مرزبانان پاکستانی امروز به سوی مرزبانان افغان در یکی از مناطق مرزی استان قندهار آتش گشودند، اما مرزبانان افغان به این تیراندازی پاسخ ندادند.

گفته می‌شود یک خانه مسکونی در روستای " لقمان " استان قندهار نیز هدف حملات خمپاره‌ای مرزبانان پاکستانی قرار گرفته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بازار شهرستان اسپین بولدک قندهار نیز عصر امروز هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفت.

گفته می‌شود این حملات پس از ساعتی متوقف شد.

هنوز مسئولان امنیتی افغانستان در این باره واکنش نشان نداده‌اند.

این حملات خمپاره‌ای در حالی صورت گرفته است که دور سوم مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان امروز در ترکیه آغاز شد و تمرکز در این مذاکرات تهیه ساز و کار و ادامه آتش بس میان مرزبانان دو کشور است.

فرماندهی امنیتی شهرستان " اسپین‌بولدک " گفته است براثر حملات خمپاره‌ای به روستای " وردک " از توابع شهرستان اسپین بولدک دو نفر از جمله یک زن جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر زخمی شدند.