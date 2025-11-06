به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار القاصی مهرگفت: ماموران پليس فرماندهی در اجرای این طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۴۸ ساعت گذشته موفق به کشف بیش از ۹۴۳ هزار نخ سیگار ، ۱۰۲۲ کیلوگرم تنباکو ، یک دستگاه موتور سیکلت سنگین ، ۳۳هزار و پانصد کیلوگرم چوب ، ۱۴۴۰ متر پارچه ، ۸۰ هزار و پانصد کیلوگرم ارزاق عمومی (برنج ،روغن، گوشت قرمز ،...) ۲هزار کیلوگرم انواع کود و سم ، ۲ هزار و ۲۷ عدد انواع لوازم آشپزخانه ، ۶۹ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق ،۲۷۰ حلقه لاستیک خودرو و سه دستگاه ماینر شدند .

وی افزود: ارزش تقریبی و کارشناسی شده این کالاهای کشف شده ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد شده‌است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: در این رابطه ۱۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.