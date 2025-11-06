پخش زنده
تیم کیوکوشین کاراته اویامای شهرستان مهاباد نایب قهرمان مسابقات قهرمانی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مسابقات، ۹۵۰ ورزشکار در قالب ۱۷ تیم با هم به رقابت پرداختند که تیم مهاباد با ۳۴ کاراته کا به عنوان نماینده آذربایجانغربی حضور داشت.
پس از پایان این رقابتها تیم تیم کیوکوشین کاراته اویامای مهاباد به مقام دوم این مسابقات دست یافت.
همچنین در رقابتهای قهرمانی کیک بوکسینگ آذربایجانغربی، تیم کیک بوکسینگ مهاباد برسکوی دوم این مسابقات ایستاد.
در این مسابقات که به میزبانی اشنویه برگزار شد تیمهای ارومیه و اشنویه هم اول و سوم شدند.