به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باشت گفت : ۳۸ دانش آموز دختر بوسیله یک دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور عزام شدند.

سرهنگ بیژن شریفی با بیان اینکه این دانش آموزان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی دیدن می‌کنند، افزود: این دانش آموزان باهدف آشنایی بامناطق عملیاتی و راه، مسیر وفرهنگ شهدا ورزمندگان به این مناطق اعزام شدند.

محمد مرادپور مدیراداره آموزش وپرورش شهرستان باشت هم گفت: این دانش آموزان از مناطق عملیانی فاو، هویزه، اروندکنارمحل عملیات والفجر۸، شلمچه، یادمان شهدا دیدن خواهند کرد.