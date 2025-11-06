حمایت از بنگاههای خرد ایلام با طرح «طاها»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: طرح «طاها» برای حمایت از بنگاههای خرد و مشاغل خانگی در ایلام اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ علی رشیدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با اشاره به آغاز اجرای طرح «طاها» در استان اظهار داشت: این طرح با هدف نجات و پایداری بنگاههای خرد و مشاغل خانگی و رفع چالشهای مرتبط با مواد اولیه و نقدینگی به اجرا گذاشته شده است.
وی افزود: تسهیلات الکترونیکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای فعالان بنگاههای خرد و مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.
رشیدی ادامه داد: این تسهیلات با کارمزد نیم درصد و دوره باز پرداخت ششماهه به تولیدکنندگان پرداخت میشود تا با تأمین بهموقع مواد اولیه، چرخه تولید در این واحدها متوقف نشود و اشتغال موجود نیز حفظ گردد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام تأکید کرد: اجرای طرح «طاها» میتواند ضمن تقویت بنگاههای کوچک، زمینه تداوم فعالیت مشاغل خانگی و افزایش تابآوری اقتصادی در سطح استان را فراهم کند.