دانش‌آموزان با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر نشان دادند که آرمان‌های انقلاب اسلامی در دل نسل جوان زنده است و استکبارستیزی همچنان یکی از باور‌های ریشه‌دار این نسل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در جریان راهپیمایی ۱۳ آبان، صدای نسل امروز به‌روشنی شنیده شد؛ نسلی که با آگاهی قدم برداشت و با ایمان، فریاد ایستادگی سر داد. دانش‌آموزانی که آمده بودند تا اعلام کنند: ما وارثان سکوت نیستیم، بلکه ادامه‌دهندگان راه مقاومت و عزت هستیم.

نوجوانانی که شاید هنوز تمام صفحات تاریخ را نخوانده‌اند، اما مفهوم استکبار را به‌خوبی درک کرده‌اند و با حضور خود، نشان دادند که درک سیاسی و اجتماعی آنها فراتر از سن‌شان است.

این نسل، اگرچه سال‌های انقلاب را تجربه نکرده، اما آرمان‌های آن را با تمام وجود زندگی می‌کند.