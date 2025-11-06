نسل امروز، ادامهدهنده راه ایستادگی
دانشآموزان با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر نشان دادند که آرمانهای انقلاب اسلامی در دل نسل جوان زنده است و استکبارستیزی همچنان یکی از باورهای ریشهدار این نسل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در جریان راهپیمایی ۱۳ آبان، صدای نسل امروز بهروشنی شنیده شد؛ نسلی که با آگاهی قدم برداشت و با ایمان، فریاد ایستادگی سر داد. دانشآموزانی که آمده بودند تا اعلام کنند: ما وارثان سکوت نیستیم، بلکه ادامهدهندگان راه مقاومت و عزت هستیم.
نوجوانانی که شاید هنوز تمام صفحات تاریخ را نخواندهاند، اما مفهوم استکبار را بهخوبی درک کردهاند و با حضور خود، نشان دادند که درک سیاسی و اجتماعی آنها فراتر از سنشان است.
این نسل، اگرچه سالهای انقلاب را تجربه نکرده، اما آرمانهای آن را با تمام وجود زندگی میکند.