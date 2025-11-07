بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل امینی در نشست تخصصی بررسی چالشها و فرصتهای توسعه پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی از تصویب راهکارهای تازه برای تسریع و تسهیل صدور مجوزهای آبزیپروری و رفع موانع ساختاری در این حوزه خبر داد.
وی با اشاره به هدف برگزاری این نشست برای افزایش همافزایی بینبخشی و تدوین شیوهنامههای اجرایی و نظارتی، اعلام کرد: مقرر شد در مواردی که جهاد کشاورزی شهرستانها کاربری اراضی را تایید کنند، استعلام مجدد تغییر کاربری حذف و فرآیندهای صدور مجوز کوتاهتر شوند تا کشاورزان و متقاضیان سرگردان پیچوخمهای اداری نباشند.
مدیرکل شیلات استان بوشهر تشکیل پنجره واحد دستگاههای اجرایی شامل جهاد کشاورزی، شیلات و سایر نهادهای مرتبط را گام بلند دیگری دانست که به واسطه آن، از مراجعههای حضوری مکرر بهرهبرداران جلوگیری شده و تمامی مراحل اخذ مجوز به صورت متمرکز و در کوتاهترین زمان صورت خواهد گرفت.
به گفته وی، کارگروهی تخصصی برای تدوین شیوهنامهها و ضوابط اجرایی و نظارتی طرح پرورش ماهی تشکیل شده تا با محوریت انسجام بیندستگاهی، ارتقا سطح کیفی و جلوگیری از بروز موازیکاریها در اجرا و نظارت تحقق پیدا کند.
امینی با تأکید بر اهمیت حمایت مالی، از گنجاندن ردیف اعتباری ویژه در برنامه منابع استان برای پشتیبانی از طرحهای مربوط به پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: این حمایت میتواند موتور محرک رونق و توسعه پایدار آبزیپروری باشد.
وی اضافه کرد: در بخش بهداشتی طرحها نیز مقرر شد گواهی سلامت بچهماهیهای وارداتی و بررسی فیزیکی و شیمیایی آب در مناطق هدف اجرا شود و با تشکیل اتحادیه پرورشدهندگان ماهیان گرمآبی استان، همگرایی و تقویت صنفی این بخش سرعت گیرد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر در ادامه ضمن اشاره به حضور نماینده بنیاد علوی و اعلام آمادگی این بنیاد برای حمایت از بهرهبرداران در قالب طرحهای تعاونی و خانوادگی، بر ضرورت استفاده از انرژیهای نو و تسهیلات سلولهای خورشیدی تأکید کرد.
وی با هدف پاسخ به دغدغه اداره منابع آب، پیشنهاد همزمانی فصل پرورش ماهی با فصل کشاورزی و استفاده از بچهماهیهای نرسری شده برای کاهش طول دوره پرورش را مطرح و نصب کنتورهای هوشمند آب برای مدیریت مصرف را نیز الزامی خواند.
امینی با تأکید بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی، اجرای طرحهای پژوهشی و افزایش تنوع گونهای، ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن مصوبات این نشست تخصصی، زمینه رونق هرچه بیشتر آبزیپروری و ارتقای شاخصهای بهرهوری منابع آبی استان بوشهر فراهم شود.