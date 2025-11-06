ضرورت ایجاد زیرساختهای جایگزین در شرایط اضطراری
در راستای ارتقای پایداری زیرساختها، استاندار ایلام خواستار انجام پیشبینیهای لازم برای حفظ و جایگزینی مسیرهای ارتباطی و ارتباطات مخابراتی در مواقع بحرانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست وبیناری پدافند غیرعامل کشور که به ریاست پورجمشیدیان، قائم مقام وزیر کشور، و با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و استانداران سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت پایداری شبکههای ارتباطی اظهار داشت: باید برای حفظ و جایگزینی مسیرهای ارتباطی و ارتباطات مخابراتی در شرایط اضطراری، پیشبینیهای لازم انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اقدامات ضروری برای ارتقای تابآوری استان، تجهیز نانواییها و مراکز خدماترسان به مولد برق اضطراری، مخازن آب و سوخت جایگزین است افزود: حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد نانواییهای استان در صورت تجهیز به این امکانات میتوانند در شرایط بحرانی نیاز مردم را تأمین کنند.
کرمی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان ایلام و محدود بودن مسیرهای خروجی تصریح کرد: با توجه به ضرورت پدافند غیرعامل در مسیرهای حیاتی، استفاده از مسیرهای جایگزین همچون تونلهای ایلام به کرمانشاه و ایلام به سرابله باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.