به گزارش خبرگزاری صداوسیما مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی تغییر اقلیم کاپ ۳۰ در برزیل با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد.

شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استقبال رسمی وزیر امورخارجه و وزیر محیط زیست برزیل در مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی تغییر اقلیم کاپ ۳۰ شرکت کرد.

در بخش سران کشور‌های این اجلاس که امسال در شهر بلم در برزیل برگزار می‌شود، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از رئیس جمهور کشورمان به همراه رئیس مرکز بین الملل این سازمان شرکت کرده‌اند.