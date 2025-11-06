از مرمت بنای تاریخی حسینیه امینی ها تا جشنواره مختلف فرهنگی، موضوعاتی که در بسته فرهنگی_ علمی این هفته به آنها پرداخته شده است.

از مرمت حسینیه امینی‌ها تا راهیابی آثار هنرمند قزوینی به جشنواره آوای صلح و فیلم شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مرمت بخش‌های مختلف بنای تاریخی حسینیه امینی‌ها با همکاری متولی و تحت نظارت میراث فرهنگی آغاز شد.

این بنای تاریخی با شماره ۳۷۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تمدید جشنواره رسانه‌ای ابوذر

اصحاب رسانه برای شرکت در دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر تا پایان آبان ماه فرصت دارند.

اولین جشنواره ملی ایران دخت

علاقمندان به شرکت در اولین جشنواره ملی ایران دخت و مرحله استانی مینو دخت با موضوعات پژوهش، طراحی و دوخت پوشش اجتماع بانوان برای ارسالآثار خود تا ششم آذر فرصت دارند.

متقاضیان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره سازمان بسیج جامعه زنان و یا به نشانی ir.dokht.ir ارسال کنند.

راهیابی آثار هنرمند قزوینی به جشنواره آوای صلح و فیلم شهر

پویا نمایی گلبرگ به کارگردانی صادق قاسمی، هنرمند قزوینی به بخش رقابتی نخستین دوره جشنواره بین المللی فیلم آوای صلح راه یافت.

فیلم کوتاه اتوبوس اثر دیگراین هنرمند به بخش رقابتی جشنواره فیلم شهر راه پیدا کرد.