به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدرضا نوروز پور در نشست با مدیران مسئول و سرپرستان نشریات و رسانه‌های استان همدان تأکید کرد: تاکنون ۲۳ درصد از این مبلغ پراخت شده است.

او افزود: رسانه‌های دارای مجوز در ده سال گذشته افزایش پنج درصدی داشته‌اند که هم اکنون ۱۵ هزار رسانه دارای مجور در کشور در عرصه اطلاع رسانی مشغول به فعالیت هستند.

معاون اطلاع رسانی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به تغییر روش‌های اطلاع رسانی و استقبال مخاطبان از فناوری‌های به روز در عرصه اطلاع رسانی از مسئولان نشریات و رسانه‌ها خواست تا با نیازسنجی مخاطبان از فناوری‌های هوش مصنوعی، تولید محتوا در فضای مجازی و چند رسانه‌ای غافل نشوند.



