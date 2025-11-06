معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل گفت: کمبود اعتبار مانع تکمیل راه آهن اردبیل – میانه نشده و این پروژه عظیم امسال بر اساس برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هوشنگ بازوند روز پنجشنبه در بازدید میدانی از پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه افزود: این پروژه به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی و صعب‌العبور یکی از پروژه‌های سخت ریلی در کشور بود که با تلاش استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی امسال تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

وی اضافه کرد: ریل و تمام تجهیزات مورد نیاز این پروژه تهیه و تامین شده و امیدواریم طبق زمان‌بندی انجام شده تا آخر سال جاری شاهد افتتاح این پروژه عظیم باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید خود در شهریورماه سال جاری از راه‌آهن اردبیل - میانه بیان کرد: تنها حلقه مفقوده احداث این خط ریلی، پل فلزی بود که این پل نیز به همت سبلان سوله‌کاران به صورت منحصر‌به‌فرد اجرا و عملیاتی شده تا شرایط برای تردد از مسیر ۲۴۰ متری نیز فراهم شود.

بازوند تصریح کرد: در پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه ۳۲ کیلومتر تونل و پنج کیلومتر پل احداث شده و کوهستانی و صعب‌العبور بودن منطقه موجب زمان‌بر و طولانی شدن مدت زمان احداث این خط ریلی شد.

وی گفت: تا پایان امسال ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به راه‌آهن اردبیل - میانه اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل با قدردانی از زحمات پیمانکاران این پروژه افزود: امیدواریم با اختصاص این مبلغ از سوی دولت، بخشی از بدهی‌های پیمانکاران پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه پرداخت شود.

بازوند اظهار کرد: تاکنون برای احداث و تکمیل راه‌آهن اردبیل - میانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده ولی با قیمت امروز باید حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال صرف احداث و تکمیل آن شود.

وی بیان کرد: پیگیری‌های لازم استاندار اردبیل و نمایندگان این استان در به سرانجام رساندن پروژه قابل قدردانی است، در این زمینه از محل سفر رییس جمهور به استان اردبیل و سایر ردیف‌ها اعتبار لازم تأمین شده تا شرایط برای بهره‌برداری کامل فراهم شود.

عملیات اجرایی راه‌آهن اردبیل- میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و هم اکنون در مرحله پایانی قرار دارد.