آئین اختتامیه مرحله استانی نخستین جشنواره ملی هنری «نسل امید» امروزدر مشهدبرگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر استانی این جشنواره گفت:هدف از برگزاری این جشنواره جریانسازی فرهنگی در زمینه خانواده و جوانی جمعیت با همکاری معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و معاونت راهبری استانهای حوزه هنری انقلاب اسلامی در سراسر کشور است و استان خراسان رضوی یکی از استانهای فعال در این عرصه محسوب میشود.
رضا خدادادی افزود:این جشنواره با رویکرد حمایت از تولید و توزیع آثار هنری در حوزه خانواده و جمعیت برگزار میشود و اهداف آن شامل رشد و شکوفایی تولید محتوای هنری، تشویق هنرمندان به خلق آثار مؤثر، حمایت از فعالان هنری متعهد و ایجاد بستر برای توزیع گسترده تولیدات هنری در این زمینه است.
خدادای تصریح کرد: موضوعات محوری جشنواره شامل تبیین ضرورت جوانی جمعیت با شعار «آینده را بیندیش»، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری با پیام «آینده را بساز»، پرداختن به چالشها و تهدیدهای سالخوردگی جمعیت با محور «آینده را بیمه کن» و بررسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأکید بر «آینده را بنگر» است.
وی گفت: در این دوره،۴۶۴ اثر در بخشهای هنرهای تجسمی (گرافیک، کارتون و کاریکاتور، عکس)، آفرینشهای ادبی (شعر طنز، داستانک) و هنرهای تصویری (فیلم کوتاه) دریافت شد.
خدادادی گفت: در مراسم اختتامیه، برگزیدگان هر بخش معرفی و از آنان با اهدای جوایز تجلیل شد.