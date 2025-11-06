به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جشنواره استانی فانوس که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در پنج بخش اصلی شامل هنر‌های نمایشی تئاتر صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه، هنر‌های تجسمی عکاسی، نقاشی و طراحی پوستر، سرود و موسیقی با کلام و بی‌کلام، فیلم داستانی، مستند کوتاه، انیمیشن و نماهنگ و آثار رادیویی نمایش و پادکست همچنین بخش ویژه دانش‌آموزی در حوزه‌های تئاتر، سرود، نقاشی و فیلم کوتاه ۱۸۰ ثانیه‌ای برگزار شد.

مراسم اختتامیه با حضور منتخبین جشنواره در سالن همایش‌های مرکز فرهنگی دفاع مقدس و مقاومت استان آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

در حاشیه این مراسم دو اثر از تولیدات اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌شرقی با عنوان‌های فیلم کوتاه گم‌گشته به کارگردانی بهناز عبادی و فیلم کوتاه تکرار هر روز به کارگردانی طاهر پورمحمد نیز به نمایش درآمدند.

این جشنواره در پایان با معرفی ۲۲ اثر برگزیده در ۱۶ بخش هنری به کار خود پایان داد و آثار منتخب برای حضور در مرحله ملی جشنواره فانوس معرفی شدند.