رییس کل دادگستری گیلان گفت: ضابطان قضایی موظفند از توقیف و انتقال غیرضروری وسایل نقلیه به پارکینگها خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس کل دادگستری گیلان در نشست کارگروه نظارت و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی در استان که با حضور دادستان مرکز استان، رئیس پلیس راهور، بنیاد تعاون فراجا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده خودروها و موتور سیکلتهای موجود در پارکینگهای گیلان تأکید کرد.
مجید الهیان با بیان اینکه ضابطان قضایی موظفند از توقیف و انتقال غیرضروری وسایل نقلیه به پارکینگها خودداری کنند، بر تکلیف ستاد اجرایی فرمان امام برای ترخیص و فروش سریع خودروها و موتور سیکلتهای رسوبی و تخلیه فوری پارکینگها تاکید کرد.
وی گفت: پیشگیری از توقیف بیرویه وسایل نقلیه، تسریع در رسیدگی و ساماندهی وسایل نقلیه رسوبی، نگهداری مناسب و جلوگیری از آسیب به خودروهای توقیفی تا زمان تعیین تکلیف از نکات ضروری است که باید مورد توجه پلیس راهور گیلان، ستاد اجرایی فرمان امام استان و دیگر دستگاههای مرتبط در این خصوص قرار گیرد.
همچنین در این نشست، بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تسریع در اسقاط کردن وسایل نقلیه رسوبی و بازیافت قطعات تاکید شد.
در پایان، پس از ارائه گزارشی از وضعیت پارکینگها و چالشهای موجود در نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، راهکارهای اجرایی بررسی و دستورات قضایی لازم برای تسریع در این روند صادر شد.