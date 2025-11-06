پخش زنده
امروز: -
وزیرعلوم تحقیقات وفناوری در دیدار با دانشجویان دانشگاههای سیستان وبلوچستان در زاهدان گفت: زیرساختهای ورزشی و خلاق دانشجویان تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسین سیمایی صراف افزود: در قالب دوتفاهم نامه امضاء شده با وزارت ورزش وجوانان وهمچنین پارک علم وفناوری این امکان فراهم میشود تا سلامت وفعالیتهای خلاقانه دانشجویان بهبود یابد.
وی همچنین بااشاره به فضای مناسب دانشگاه سیستان وبلوچستان در زاهدان افزود: درخواست دانشجویان برای افزایش امکانات علمی، تحقیقاتی نشانگر نقش پذیری اجتماعی آنان است.
وزیر علوم، تحقیقات وفناوری ادامه داد تقویت امکانات رفاهی زیرساختی ونرم افزاری دانشجویان در دستور کار قرار میگیرد وتعدادی از این درخواستها نیزدر فاصله زمانی یکماهه محقق میشود.
دانشجویان دانشگاههای مختلف سیستان وبلوچستان نیز در این دیدار به بیان امکانات ونیازهای هر یک از واحدهای دانشگاهی شان پرداختند وبهبود امکانات رفاهی، آموزشی وپیوند میان دانشگاه ومهارت وصنعت را از درخواست هایشان از وزیر علوم عنوان کردند.