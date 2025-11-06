برادران خدایاری، شانهبهشانه تا جاودانگی
دو برادر دلاور، محمدرضا و محمدولی خدایاری، از دیار ایثار و ایمان درهشهر، در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ در مناطق عملیاتی میمک و سلیمانیه در مسیر دفاع از میهن به فیض شهادت نائل آمدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ شهیدان محمدرضا و محمدولی خدایاری، دو برادر از خانوادهای مذهبی و سادهزیست در شهرستان درهشهر، از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی با شور ایمان و عشق به وطن، لباس رزم بر تن کردند.
این دو نوجوان که در زمان شروع جنگ، دانشآموز سال اول و دوم دبیرستان بودند، درس عشق و ایثار را نه در کلاس، که در میدان نبرد آموختند و با وجود سن کم، چندین بار داوطلبانه راهی جبهههای حق علیه باطل شدند.
شهید محمدرضا خدایاری، برادر کوچکتر، در مهرماه سال ۱۳۶۳ در عملیات عاشورای ۲ در منطقه عملیاتی میمک به فیض شهادت نائل آمد، تنها یک سال بعد، برادر بزرگترش محمدولی خدایاری نیز در اسفند ۱۳۶۴ در عملیات نصر ۵ در منطقه سلیمانیه عراق به آرزوی دیرینهاش رسید و به برادر شهیدش پیوست.
شهرستان درهشهر در طول هشت سال دفاع مقدس، ۱۱۲ شهید والامقام را تقدیم آرمانهای امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی کرده است.