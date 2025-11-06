رئیس ستاد دیه لرستان گفت: به مناسبت ایام فاطمیه ۲۵ زندانی جرائم غیرعمد استان به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شاکرمی گفت: به مناسبت ایام فاطمیه ۲۵ زندانی جرائم غیرعمد استان با کمک دو میلیارد تومانی خیران لرستانی از زندان آزاد شدند.

وی با اشاره به ۴۷۶ زندانی جرائم غیر عمد در استان گفت: مبلغ بدهی این افراد بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم شرایط آزادی آنها را فراهم کنیم.

به گفته شاکرمی، در هفت ماهه امسال ۲۰۹ زندانی جرائم غیر عمد با مبلغ بدهی ۴۰۷ میلیارد تومان از زندان‌های استان آزاد شدند.