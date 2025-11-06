پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در هفته دهم لیگ برتر با نتیجه ۲ - یک از سد گلگهر سیرجان گذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال گلگهر سیرجان و ذوبآهن اصفهان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در هفته دهم لیگ برتر پیگیری شد که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود میهمان اصفهانی همراه بود. مهدی تیکدری (۵۲) برای گل گهر سیرجان و آرش قادری (۳۰) و پدرام قاضی پور برای ذوب آهن گلزنی کردند.
ذوبآهن با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول ردهبندی صعود کرد. گلگهر هم با همان ۱۳ امتیاز در رده هفتم باقی ماند.