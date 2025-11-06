برگزاری یادواره سرداران و ۳۱۳ شهید شهرستان کردکوی
حجتالاسلام احمدخاتمی عضو خبرگان رهبری در یادواره سرداران و ۳۱۳ شهید شهرستان کردکوی پیام شهدا را دفاع از ولایت بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عضو خبرگان رهبری در یادواره سرداران و ۳۱۳ شهید شهرستان کردکوی که همزمان با نخستین سالگرد شهادت سردار حاج حمید مازندرانی و یادبود سردار شهید محمد هاشم سلطانی برگزار شد گفت: ولایت مداری حضرت فاطمه (س) زبان زد بود ،مولای او علی (ع) بود و تاپای جان از او دفاع کرد.
حجتالاسلام احمدخاتمی افزود: پیام شهدا هم همین است که باید از ولایت دفاع کرد و پشتیبان او بود.
وی گفت: تمام شهدا برای دفاع از ولایت رفتند و پیام آنها این است که از ولی فقیه دفاع کنیم و در صراط مستقیم بایستیم، حق را طلب کنیم و از ولایت حق پشتیبانی کنیم.