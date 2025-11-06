به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان عضو خبرگان رهبری در یادواره سرداران و ۳۱۳ شهید شهرستان کردکوی که همزمان با نخستین سالگرد شهادت سردار حاج حمید مازندرانی و یادبود سردار شهید محمد هاشم سلطانی برگزار شد گفت: ولایت مداری حضرت فاطمه (س) زبان زد بود ، مولای او علی (ع) بود و تاپای جان از او دفاع کرد.

حجت‌الاسلام احمدخاتمی افزود: پیام شهدا هم همین است که باید از ولایت دفاع کرد و پشتیبان او بود.