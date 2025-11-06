نخستین محموله شمش آهن صادراتی در راه آهن شمال‌غرب از ایستگاه خرمدره به مقصد ایستگاه اسکندرون ترکیه بارگیری و ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب کشور گفت: درگامی مهم در حوزه حمل‌ونقل ریلی کشور، نخستین محموله شمش آهن صادراتی در راه آهن شمال‌غرب از ایستگاه خرمدره به مقصد ایستگاه اسکندرون ترکیه بارگیری و ارسال شد.

صفری افزود: این عملیات صادراتی در قالب محموله ۱۰ هزارتنی شمش آهن که پارت اول آن ۷۷۰ تُن با ۲۸ واگن بارگیری و حمل خواهد شد.

وی گفت: اجرای این طرح، نقطه‌عطفی در مسیر گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و تجاری ایران و ترکیه به‌شمار می‌رود و راه آهن شمال‌غرب را به‌عنوان یکی از مراکز فعال صادرات ریلی در کشور تثبیت می‌کند.

مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب کشور گفت:با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیربنایی راه‌آهن شمال‌غرب، این اقدام گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در صادرات فولاد کشور محسوب می‌شود.