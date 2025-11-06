فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: از روز شنبه هفدهم آبان ماه، رانندگانی که خود یا سرنشینان خودرو کمربند ایمنی را نبندند، جریمه خواهند شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سرهنگ شاوردی» فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام اظهار داشت: بر اساس اجرای طرح بستن کمربند ایمنی در استان، از روز شنبه «هفدهم آبان ماه» رانندگانی که نسبت به بستن کمربند ایمنی بی‌توجه باشند، اعمال قانون می‌شوند.

وی افزود: بستن کمربند ایمنی برای راننده و تمامی سرنشینان، یکی از الزامات ایمنی در هنگام رانندگی است و رعایت آن نقش مهمی در کاهش تلفات و آسیب‌های ناشی از تصادفات دارد.

سرهنگ شاوردی در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در حفظ جان خود و دیگران سهیم باشند.