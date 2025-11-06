به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ شهردار بوکان گفت: پس از انجام خاکبرداری در هفته‌های اخیر و ساخت پی و دیوار‌های زیرگذر شهدا، صبح امروز با رسیدن شش تیر پیش ساخته؛ عملیات ساخت سقف و پوشش آن نیز در دستور کار قرار گرفت.

امیر احمدی افزود: تا اتمام این زیرگذر ۲۱ تیر بتنی پیش ساخته (دال مسلح) نیاز است که در هفته جاری ۱۰ تیر آن جای گذاری و ۱۱ تیر نیز در مرحله بعدی پروژه نصب خواهند شد.

احمدی، با بیان تلاش خواهیم کرد در کمترین زمان ممکن این طرح را به پایان و به مرحله بهره برداری برسانیم، اظهارکرد: این زیرگذر ۱۰۰ متر طول، ۳۰/۷ متر عرض و ۳۰/۴ متر ارتفاع دارد که با اعتباری ۱۵ میلیارد تومان در حال ساخت است.

شهردار بوکان، هدف از ساخت این زیرگذر که خیابان شهدا را به خیابان سید قطب متصل می‌کند؛ سهولت تردد خودرو‌های عبوری و روان سازی ترافیک و همچنین هدایت روان آب‌های سطحی این منطقه و جلوگیری از ورود روان آب‌های سطحی ناشی از بارش نزولات آسمانی و ایراد خسارات به همشهریان ارجمند اعلام کرد.