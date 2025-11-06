دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال با برتری تیم‌های استقلال، نفت آبادان، طبیعت، کاله و گلنور به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال و در جهرم، تیم استقلال برابر نفت زاگرس جنوبی با دو اختلاف امتیاز پیروز شد و خیال خود را بابت صدرنشینی راحت‌تر کرد. در این بازی محمد مهدی حیدری از استقلال با ۲۰ امتیاز، ۸ ریباند، ۵ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲ بهترین بازیکن بود.



نفت آبادان که تا پیش از دیدار‌های این هفته با ٣ برد و ١١ امتیاز در میانه جدول قرار داشت با برتری برابر میزبان اصفهانی خود امیدوار به بهبود جایگاهش شد. بازیکن خارجی نفت به نام «مایکل فریزر» بهترین بازیکن در سالن شهید میثمی و رقابت با رعد پدافند بود. او در این بازی ۲۶ امتیاز، ۴ ریباند، ۴ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۹ داشت.

در سالن زنده یاد محمود مشحون تیم طبیعت برای کسب ششمین برد این فصل خود، هفتمین باخت را به مهگل تحمیل کرد. سید محمد غفاری بهترین بازیکن طبیعت و این بازی بود که ۲۷ امتیاز، ۸ ریباند، ۳ توپ ربایی، ۲ پاس گل و کارایی ۳۰ را در کارنامه اش ثبت کرد.

کاله دیگر تیم برنده در این هفته از مسابقات بود که ششمین شکست این فصل را در حضور تماشاگران پاس به این تیم تحمیل کرد تا از ۲ امتیاز کامل در سنندج، برای صعود از رده دوم استفاده کند. ۱۸ امتیاز، ۸ ریباند.

یک پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۱ عملکردی بود که «جورجه گاگیچ» بازیکن کاله را به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی کرد.

تیم‌های پایش پارت و گلنور برگزارکننده آخرین دیدار این هفته از مسابقات بودند که طی آن شاهرودی‌ها نتیجه رقابت خانگی خود را واگذار کردند. علی مالکی از تیم گلنور با ۲۸ امتیاز، ۲ ریباند، ۲ پاس گل، یک بلاک و کارایی ۳۲ بهترین بازیکن زمین بود.

در این هفته از مسابقات دیدار شهرداری گرگان برابر پترونوین ماهشهر به دلیل دیدار گرگانی‌ها با ساجس لبنان در سوپر لیگ غرب آسیا برگزار نشد.

نتایج دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

*نفت زاگرس ٨٤ - استقلال تهران ٨٦

*رعد پدافند هوایی اصفهان ٨٢- نفت آبادان ١٠٣

*طبیعت اسلامشهر ۸۶ - مهگل البرز ۷۵

*پاس کردستان ۶۷- کاله مازندران ۷۸

*پایش پارت شاهرود ۷۰ - گلنور اصفهان ۸۷

با برگزاری این دیدارها، لیگ بسکتبال به دلیل اردوی آماده سازی تیم‌های ملی ۵ و ۳ نفره و حضور این دو تیم در پنجره نخست انتخابی جام جهانی و بازی‌های اسلامی تعطیل شده و ۱۳ آذر از سر گرفته می‌شود.