رئیس جمهور در جمع فعالان سیاسی در سنندج گفت: گفت و گو بر مبنای حق و عدالت راه ساختن جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس جمهور در ادامه سفر یک روز خود به استان کردستان در جمع فعالان سیاسی استان در سنندج بر لزوم اتحاد و همبستگی در میان اقوام مختلف کشور تاکید کرد.

آقای پزشکیان اضافه کرد: به کار گیری قومیت‌های مختلف از جمله قوم‌های کُرد، بلوچ و ... در مسئولیت‌های کشور با پشتیبانی مقام معظم رهبری بوده است.

وی بیان کرد: این تغییرات به سادگی اتفاق نمی‌افتد و عزم و اراده بر این است که آنچه رخ می‌دهد براساس انصاف و رعایت حق و عدالت در جامعه پیاده سازی شود.

مرادی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در این نشست تخصیص عادلانه آب، بهبود راه‌های مواصلاتی، توجه به مرز و انتقال حساب‌های واحد‌های صنعتی و معدنی بزرگ را به استان خواستار شد.

