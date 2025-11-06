آزادی جوانترین زندانی ایلام به همت استاندار
استاندار ایلام در بازدید از زندان مرکزی استان، با پرداخت بدهی یک جوان ۱۸ ساله، زمینه آزادی وی را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از زندان مرکزی ایلام تصمیم گرفت با پرداخت بدهی مالی یک زندانی جوان ۱۸ ساله، مقدمات آزادی وی را فراهم کند.
این زندانی به علت بدهی مالی به مبلغ ۸۴ میلیون تومان در زندان به سر میبرد و با اقدام انسانی استاندار، بزودی آزاد و به آغوش خانواده بازخواهد گشت.
«علی شیرمحمدی» مدیرکل امور زندانهای استان ایلام نیز در این بازدید بیان کرد: هماکنون ۱۲۴ زندانی جرایم غیرعمد در انتظار کمک خیرین برای آزادی هستند.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، با کمک خیرین و مشارکتهای مردمی به ارزش هفت میلیارد تومان، ۵۷ زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدهاند.