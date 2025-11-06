تشدید نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای در استان قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از اجرای طرحهای ویژه نظارتی در سطح بازار و فروشگاههای زنجیرهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسنپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ گفت:سازمان تعزیرات به عنوان رکن قضایی کنترل بازار، با همکاری دستگاههای نظارتی شامل سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، به صورت مستمر در حال بازرسی از واحدهای صنفی است.
او افزود:در این زمینه، سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی در خدمت شهروندان قرار دارد تا بتوانند شکایتهای خود را از گرانفروشی در آن ثبت و مراحل رسیدگی را بهصورت آنلاین پیگیری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت از فروشگاههای زنجیرهای اظهار کرد: در هفته گذشته این طرح بهصورت همزمان در سراسر استان برگزار شد و همه فروشگاههای زنجیرهای مورد بازرسی قرار گرفتند.
او در خصوص نظارت بر کالاهای اساسی مانند برنج تأکید کرد: فروش این اقلام بر اساس قیمتهای مصوب، بهصورت دقیق کنترل میشود و گزارشهای سامانهای از طریق وزارت صمت و جهاد کشاورزی به تعزیرات اعلام میشود. همکاران ما نیز بازرسیهای میدانی و فیزیکی را انجام میدهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین خاطرنشان کرد: در هفتههای اخیر چندین پرونده تخلف در زمینه کالاهای اساسی تشکیل و برخی از واحدها نیز به دلیل تخلف تعطیل شدهاند.
او با بیان اینکه اطلاعات شرکتهای واردکننده، توزیعکننده و خردهفروشان در سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و بازارگاه ثبت میشود، گفت:در صورت مشاهده مغایرت میان دادههای سامانهای و بررسی فیزیکی، برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل و رسیدگی قانونی انجام میشود.
به گفتهی مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین، هدف از اجرای طرحهای نظارتی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد قاطع با گرانفروشان در سطح بازار است.