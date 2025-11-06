وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست‌های ارزی و مشکلات تأمین مالی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی در کشور است

سیاست‌های ارزی و مشکلات تأمین مالی،مهم‌ترین موانع فعالان اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید علی مدنی‌زاده عصر پنجشنبه در حاشیه دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در مشهد افزود: وزارت اقتصاد این موضوعات را با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری دارد.

وی با اشاره به اقدام‌های اخیر در حوزه تأمین مالی بیان کرد: هفته گذشته «فاکتورینگ» اعلام شد و به مرور «صندوق‌های ارزی» و «اوراق ارزی» نیز معرفی خواهند شد تا مسیر تأمین مالی فعالان اقتصادی تسهیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ترخیص کالا در گمرک معطل تأمین ارز نخواهد شد و در این زمینه منتظر تصویب اصلاح قانون هستیم.