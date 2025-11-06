پخش زنده
امروز: -
بازدید استاندار آذربایجانغربی در بازدید از سد نوروزلو در میاندوآب برلزوم صیانت از منابع آبی به عنوان مسئولیتی همگانی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر امروز از سد نوروزلو در شهرستان میاندوآب بازدید کرد.
استاندار آذربایجانغربی در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت صیانت از منابع آبی استان، گفت: در شرایط کنونی که با کاهش بارشها و تغییرات اقلیمی مواجه هستیم، مدیریت بهینه منابع آبی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
رضا رحمانی با تأکید بر اجرای طرحهای نوین آبیاری، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و فرهنگسازی در مصرف آب، افزود: صیانت از منابع آبی نهتنها وظیفه دستگاههای اجرایی، بلکه مسئولیتی همگانی است که تحقق آن نیازمند همکاری مردم و همه نهادهای مرتبط است.
در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران استانی و محلی همراه بود، وضعیت آبگیری سد و اقدامات انجامشده در حوزه تأسیسات جانبی و شبکه آبیاری و زهکشی مورد بررسی قرار گرفت.