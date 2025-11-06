رییس گروه بیماری های واگیر علوم پزشکی یزد : روند بیماری‌های حاد تنفسی به‌ویژه آنفلوآنزا در هفته اخیر افزایشی بوده و احتمال تداوم و تشدید این روند در هفته‌های پیش‌رو وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مینو سپهر با اشاره به بررسی هفتگی وضعیت بیماری‌های حاد تنفسی گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، در هفته گذشته موارد ابتلا به آنفلوآنزا در یزد افزایش داشته و با توجه به سردتر شدن هوا احتمال ادامه‌دار بودن این روند وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیماری‌های حاد تنفسی و به‌خصوص آنفلوآنزا می‌تواند منجر به بروز همه‌گیری در محیط‌های تجمعی مانند خانه سالمندان، مهدهای کودک و مدارس شود، افزود: در افراد دارای عوامل خطر نیز احتمال شدت بیماری، بستری، نیاز به مراقبت ویژه و حتی فوت افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس بهداشت تأکید کرد: رعایت بهداشت تنفسی، از جمله گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه با دستمال و معدوم کردن صحیح آن، استراحت در منزل در زمان بیماری و استفاده از ماسک در صورت خروج از منزل ضروری است.

وی افزود: دانش‌آموزان دارای علائم بیماری‌های تنفسی باید از حضور در مدرسه خودداری کنند تا زنجیره انتقال بیماری در محیط‌های تجمعی قطع شود.

وی،یادآور شد: واکسن آنفلوآنزا امسال در چند مرحله توزیع و اکنون در داروخانه‌ها موجود است. سالمندان بالای ۶۵ سال، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و عروقی، متابولیک، کبدی و کلیوی، مادران باردار و کودکان زیر پنج سال (به‌ویژه مهدکودکی‌ها) در اولویت تزریق این واکسن قرار دارند.

به گفته وی، دریافت واکسن آنفلوآنزا می‌تواند از بستری شدن و بروز موارد شدید بیماری در گروه‌های پرخطر جلوگیری کند.