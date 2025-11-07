قائم‌مقام وزیر کشور با تأکید بر نقش محوری فرمانداران در مدیریت مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، از راهبرد جدید وزارت کشور برای حل چالش‌ها با رویکرد اجتماعی و پرهیز از امنیتی‌سازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، روز پنج‌شنبه در نشست با فرمانداران استان کرمانشاه بر نقش محوری فرمانداران در مدیریت مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد.

پورجمشیدیان با قدردانی از تلاش‌های مدیران شهرستانی، با اشاره به حساسیت مرزی استان کرمانشاه گفت: فرماندار مانند فرمانده میدان است؛ کسی که در صحنه حضور دارد مسائل را بهتر می‌فهمد و باید تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: تصمیم‌های درست فرمانداران می‌تواند به برقراری آرامش و کنترل اوضاع کمک کند و تصمیم‌های نادرست ظرفیت ایجاد اختلال در سطح ملی را دارد.

قائم‌مقام وزیر کشور تأکید کرد: دولت تلاش دارد موضوعات صنفی و اجتماعی را با رویکرد اجتماعی حل کند و از امنیتی‌سازی مسائل که منجر به گسترش مشکلات می‌شود، پرهیز شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور پیگیر مسائل مختلف از جمله وضعیت حقوق کارکنان و تأمین نیازمندی‌های اداری و لجستیکی در استان‌ها است و در این زمینه از ظرفیت‌های اموال تملیکی برای تأمین خودرو و تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استفاده شده است.

پورجمشیدیان افزود: وزارت کشور پیشنهاد‌های مرتبط با ساماندهی مناطق مرزی، تقسیم‌بندی اراضی و راهکار‌های توسعه اقتصادی را دریافت و پیگیری خواهد کرد.

قائم‌مقام وزیر کشور در پایان از مسئولان استانی خواست گزارش‌های شهرستانی مرتبط را ارسال کنند تا برای بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم در اختیار ستاد‌های ذی‌ربط قرار گیرد.