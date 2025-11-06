در حالی که عصر امروز به وقت محلی قرار است تیم‌های مکابی تل آویو و استون ویلا در شهر بیرمنگهام مسابقه دهند، تظاهرات ضد اسرائیلی در اطراف ورزشگاه آغاز شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ شورای تامین امنیت منطقه میانی انگلیس قبلا اعلام کرده است مسابقه تیم مکابی تل آویو با تیم استون ویلا با حضور هواداران در استادیوم برگزار نخواهد شد و علت آن را جنگ غزه و نیز سابقه درگیری و رفتار‌ها و شعار‌های نژاد پرستانه‌ی هواداران این تیم اسرائیلی اعلام کرد.

به گزارش تارنمای روزنامه ایندیپندنت، هواداران فلسطین از دیشب با نصب پلاکارد‌هایی بر روی تیر‌های چراغ برق، خواهان اخراج اسرائیل از فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و ممنوعیت ورود صهیونیست‌ها به این شهر شده‌اند.

به نوشته این روزنامه، هم اکنون پرچم‌های فلسطین در اطراف ورزشگاه محل مسابقه به اهتزاز در آمده است. تارنمای ایندیپندنت نوشت، شماری از هواداران تیم مکابی نیز برای حمایت از تیمشان، در بیرون ورزشگاه دیده می‌شوند.

روزنامه ایندیپندنت نوشت، در پی جنگ اسرائیل علیه غزه درخواست‌ها برای اخراج تیم‌های ورزشی اسرائیل از مسابقات و تحریم این رژیم رو به افزایش است.

به نوشته این روزنامه، شورای تامین امنیت منطقه میانی انگلیس قبلا هشدار داده بود جنگ اسرائیل در غزه و نیز پیشینه خشونت هواداران تیم اسرائیلی خطر مرگ برای هواداران دارد و به همین علت مسابقه امروز باید بدون تماشاگر برگزار شود.

پلیس انگلیس با اعزام ۷۰۰ افسر بیش تر، در صدد است آرامش و امنیت را در اطراف محل مسابقه امروز برقرار کند.