به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پویا ایدنی، استاد بزرگ شطرنج ایران، امروز پنجشنبه، ۱۵ آبان با درخشش در دیدارهای تکمیلی مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵، موفق شد کارتیکیان مورالی از هند را شکست دهد و به مرحله سوم این رقابت‌ها صعود کند. پیش‌تر صعود پرهام مقصودلو نیز قطعی شده بود.

ایدنی در دو روز گذشته در دیدار رفت و برگشت مرحله دوم برابر حریف هندی به تساوی رسیده بود و امروز در مرحله تکمیلی پس از چهار بازی رپید و دو دیدار بلیتس با برتری در مجموع، صعود خود را قطعی کرد.

در روز چهارشنبه ۱۴ آبان، سه نماینده کشورمان در دور برگشت مرحله دوم به مصاف حریفان خود رفتند. نتیجه این دیدارها شامل یک پیروزی، یک شکست و یک تساوی بود

پرهام مقصودلو در دیدار با الکساندر موتلیف از رومانی به پیروزی رسید و راهی مرحله سوم شد.

بردیا دانشور مقابل ایوان ساریچ از کرواسی به تساوی رسید، اما با توجه به شکست در دیدار رفت، از ادامه مسابقات بازماند.

پویا ایدنی نیز برابر کارتیکیان به تساوی رسید و کارش به دیدارهای تکمیلی کشید که امروز پنج شنبه با پیروزی به پایان رسید.

رقابت‌های جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ با حضور برترین استادان بزرگ جهان تا اوایل آذرماه در شهر گوای هند ادامه دارد.