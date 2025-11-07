به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محسن نظام دوست گفت: در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۴۵ تن کود در استان توزیع شده بود که با توجه به کاهش بارندگی‌ها و ضرورت تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، میزان توزیع امسال ۶۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با هدف پشتیبانی از تولید و جلوگیری از هرگونه کمبود کود شیمیایی، تأمین و توزیع مستمر نهاده‌ها را در دستور کار دارد.