به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته سوم گروه سوم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور ، تیم شهید املاکی لنگرود از ساعت ۱۶:۰۰ فردا ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در سالن پیامبر اعظم (ص) این شهر به مصاف تیم افق قم خواهد رفت.

تیم شهید املاکی لنگرود با دو برد و شش امتیاز در صدر جدول گروه سوم این رقابت‌ها حضور دارد.

سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک کشور با حضور ۳۱ تیم و در چهار برگزار می‌شود.