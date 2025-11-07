پخش زنده
میانگین ورودی آب به سدهای استان در سال جاری حدود ۴۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون حفاظت بهره برداری آب منطقهای خراسان شمالی گفت: در حال حاضر نیز از مجموع ۲۲۱ میلیون مترمکعب ظرفیت سدهای استان، تنها حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن وجود دارد.
واسطه افزود: با توجه به این شرایط، صرفهجویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع موجود بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
هر یک از ما میتوانیم با مدیریت درست مصرف در خانه، کشاورزی و صنعت، نقش مهمی در حفظ منابع آبی استان ایفا کنیم