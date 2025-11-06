امروز: -
سفر رئیس جمهور به کردستان با حاشیه‌های شنیدنی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵- ۲۱:۱۴
فاصله قیمت زعفران از تولید تا مصرف
۱۴۰۴-۰۸-۱۴
پاسخ اعضای دولت به پرسش خبرنگاران
۱۴۰۴-۰۸-۱۴
عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز‌های کسب و کار
۱۴۰۴-۰۸-۱۴
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
خبرهای مرتبط

پزشکیان: تفرقه در امت اسلام، خواست صهیونیسم جهانی است

گفت و گو بر مبنای حق و عدالت، راه ساختن جامعه است

ثروت واقعی کشور توانایی مردم در تولید و نوآوری است

خیرینی که با وجود نیاز مالی به آینده فرزندان کشور کمک می‌کنند، قهرمانان واقعی کشورند

سفر رئیس‌جمهور به کردستان

کردستان شایستگی دارد که الگوی توسعه و همدلی کشور باشد

برچسب ها: سفر استانی ، کردستان ، رئیس جمهور
