به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، درنشست ستاد اربعین حسینی استان کرمانشاه، آیتالله حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با قدردانی از تلاشهای گسترده دستگاهها، نهادها و گروههای مردمی در خدمترسانی شایسته به زائران، حضور میدانی و مدیریت جهادی مسئولان را دارای نقش مهم در موفقیت برنامههای اربعین امسال دانست.
آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین حسینی استان از تلاشها و زحمات مجموعه دستگاهها، نهادها و مردم در خدمترسانی به زائران اربعین قدردانی کرد.
آیتالله غفوری با تأکید بر ضرورت تداوم این روحیه جهادی در مدیریت استان، اظهار داشت: حضور میدانی مدیران ارشد در مرز و نظارت مستقیم بر روند خدماترسانی، نشانه تعهد و همت والای آنان است. این تلاشها ارزشمند، ماندگار و مورد رضایت خداوند متعال و اهلبیت (ع) خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نقش مؤثر رسانهها در انعکاس جلوههای خدمت عاشقانه مردم و مسئولان، بر تقویت موکبهای ثابت و دائمی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی تأکید کرد و گفت: در سالهای آینده باید با تجهیز و ساماندهی بهتر موکبها، بهویژه در مسیر بازگشت زائران، خدمات شایستهتری ارائه شود.