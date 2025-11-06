به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال مردان ایران امروز (پنج‌شنبه ۱۵ آبان) در دومین دیدار خود در بازی‌های همبستگی به مصاف قطر رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان پیمان اکبری با اقتدار و در سه ست پیاپی بترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح میدان شدند تا دومین برد پیاپی خود را کسب کنند و پنج امتیازی شوند.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود روز گذشته سه بر دو بحرین را شکست داده بود.

علی رمضانی (کاپیتان)، علیرضا عبدالحمیدی، امیرحسین ساداتی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، یوسف کاظمی، پویا آریاخواه، محمدرضا حضرت‌پور، عرشیا به‌نژاد، احسان دانش دوست، امیر آفتاب آذر، عیسی ناصری و علی حاجی پور بازیکنان تیم ملی والیبال مردان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز شنبه ۱۷ آبان در سومین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف ترکیه می‌رود.

عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل می‌دهند.