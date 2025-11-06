میزان اخراج کارگران در آمریکا در ماه اکتبر به سطحی بی‌سابقه از زمان همه‌گیری کرونا رسیده و کارشناسان می‌گویند نشانه‌هایی از ورود بازار کار به دوره‌ای شبیه رکود اقتصادی دیده می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه «واشنگتن‌ پست»؛ شرکت مشاوره‌ی خصوصی «چلنجر، گری و کریسمس» که روند اخراج‌ها را رصد می‌کند، اعلام کرد کارفرمایان آمریکایی تاکنون بیش از ۱.۱ میلیون مورد اخراج را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند؛ رقمی که با آمار دوران رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برابری می‌کند.

شرکت‌های بزرگی مانند یو‌پی‌اس، آمازون و تارگت در ماه‌های اخیر بخش زیادی از نیرو‌های خود را تعدیل کرده‌اند. دلیل اصلی این موج تازه اخراج‌ها کاهش هزینه‌ها و گسترش هوش مصنوعی اعلام شده است.

جان چلنجر مدیرعامل این مؤسسه گفت: ما وارد مرحله‌ای جدید از موج اخراج‌ها شده‌ایم. تاکنون چنین تعدیل‌های گسترده‌ای از سال ۲۰۲۰ یا حتی ۲۰۰۹ ندیده بودیم. وقتی شرکت‌هایی مثل یو‌پی‌اس و آمازون ده‌ها هزار نفر را کنار می‌گذارند، این نشانگر تغییر واقعی در مسیر بازار کار است.

بیشترین اخراج‌ها در حوزه‌های فناوری، خرده‌فروشی، خدمات و انبارداری رخ داده است. تنها در ماه اکتبر بیش از ۱۵۳ هزار شغل حذف شده که درمقایسه با ماه قبل ۱۸۳ درصد افزایش داشته و بدترین آمار ماه اکتبر از سال ۲۰۰۳ تاکنون محسوب می‌شود.

ادامه تعطیلی دولت فدرال که وارد دومین ماه خود شده است، باعث شده دولت نتواند داده‌های رسمی اقتصادی را منتشر کند. در حالی که نرخ بیکاری در ماه اوت ۴.۳ درصد گزارش شده بود، کارشناسان هشدار می‌دهند که این رقم ممکن است به سرعت افزایش یابد.

همزمان گزارش تازه شرکت ADP نیز نشان می‌دهد که بخش خصوصی در ماه اکتبر تنها ۴۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده است در حالی که در بخش‌های فناوری اطلاعات و خدمات حرفه‌ای هزاران فرصت شغلی از بین رفته است.

واشنگتن پست نوشت: فدرال رزرو آمریکا نیز در واکنش به نشانه‌های ضعف بازار کار، هفته گذشته نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش داد. رئیس این نهاد جروم پاول در نشست خبری خود گفت: می‌بینیم بسیاری از شرکت‌ها یا استخدام را متوقف کرده‌اند یا وارد فاز اخراج نیرو شده‌اند و ما این روند را با دقت زیر نظر داریم.

موج اخراج‌های گسترده به‌ویژه در بخش فناوری به‌دلیل کاهش تقاضا و تأثیر تحولات هوش مصنوعی شدت گرفته است. شرکت‌های فناوری تاکنون بیش از ۱۴۱ هزار شغل را در سال جاری حذف کرده‌اند که در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

به نوشته واشنگتن‌ پست، بسیاری از کارکنان اخراج‌شده می‌گویند پیدا کردن شغل جدید بسیار دشوار شده است. یکی از آنان، «اسکات باگز» ۵۲ ساله از هوستون که اخیراً از شغل خود به‌عنوان توسعه‌دهنده نرم‌افزار اخراج شده، می‌گوید: فرآیند یافتن کار جدید بسیار سخت‌تر از گذشته است. آخرین مصاحبه من یک گفت‌وگوی ۱۲ دقیقه‌ای با یک ربات مجهز به هوش مصنوعی بود.