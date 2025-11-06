رئیس جمهور از اختصاص بیش از ۲۵ همت برای زیرساخت‌های عمرانی و آموزشی استان در دوازدهمین سفر استانی خود به کردستان خبر داد.

اختصاص ۲۵ همت اعتبار برای زیرساخت‌های عمرانی و آموزشی کردستان

در سفر رئیس جمور به کردستان مصوب شد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس جمهور در آخرین برنامه کاری خود از قاب شبکه استانی نتایج و دستاورد‌های سفر خود را برای مردم استان تشریح کرد.

رئیس جمهور در این گفت‌و‌گو با تاکید بر اینکه با باور مندی و خواستن می‌توان بر مشکلات فائق آمد نقش نخبگان را در ترسیم آینده استان و تحقق توسعه تاثیر گذار دانست.

وی از تخصیص بیش از ۲۵ همت برای استان در زمینه‌های توسعه زیر ساختی خبرداد و گفت: از این میزان هشت همت به توسعه راه‌ها اختصاص داده شد.

آقای پزشکیان ۱۱ همت هم تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاران و رشد و توسعه اقتصادی استان مصوب کرد.

وی بیان کرد: برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی ۱۰۰ میلیون دلار برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.

رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: ما حرفی نزدیم که پیگیری نکرده باشیم. آنچه که ما با هماهنگی انجام دادیم پروژه‌هایی است که پیگیری و مصوبات آن را انجام می دهیم.

پزشکیان افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کار‌های بزرگی انجام داده و قطعا دولت رفاه ملی برنامه‌هایی دارد که به رشد و تعالی جامعه منجر می‌شود.