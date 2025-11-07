مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: از اول دی ماه امسال، فقط مالیات بر ارزش افزوده صورت حساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت شوند محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن صیاد زمردی گفت: با اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از اول دی‌ماه امسال، فقط به صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان رسیدگی و مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها محاسبه خواهد شد و صورت حساب‌های کاغذی پذیرفته نخواهد شد.

وی از صاحبان مشاغل در گیلان خواست صورت حساب‌های خود را حداکثر تا پایان آذر ماه در سامانه مودیان بارگذاری کنند و تاکید کرد: با همراهی مؤدیان و تشکل‌های صنفی، سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز برای صدور صورت حساب الکترونیکی فراهم شده است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: بررسی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده در یک سال اخیر نشان می‌دهد، در دوره مالیاتی بهار امسال، فقط ۹ درصد از اعتبار مالیاتی مؤدیان بر اساس صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی محاسبه شد که این امر رشد مطلوب استفاده از سامانه مؤدیان را نشان می‌دهد.

صیاد زمردی افزود: تاکنون ۲۰ شرکت معتمد مالیاتی مجوز ارائه خدمات در زمینه صدور صورت‌حساب الکترونیکی را از سازمان امور مالیاتی کشور دریافت کرده‌اند و هزینه خدمات این شرکت‌ها طبق تعرفه شورای اقتصاد، از محل وصولی‌های مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود، اما استفاده از خدمات آنها برای مؤدیان رایگان است.

وی اضافه کرد: فهرست شرکت‌های معتمد در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس مؤدیان قرار دارد و مودیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی https://intamedia.ir از خدمات آنها بهره‌مند شوند.