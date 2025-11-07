

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این رقابت‌ها با همکاری هیات جانبازان و توان یابان استان کرمانشاه در ۲ بخش آقایان و بانوان طی روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن های بهزیستی واقع در میدان شهدا و سالن قمر بنی هاشم(ع) با حضور وزنه بردارانی از ۶ استان کشور برگزار شد.

در این رقابت ها ۶۳ ورزشکار در بخش بانوان و آقایان در قالب تیم هایی از استان‌های کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، مرکزی و همدان حضور دارند.

رقابت‌های پاراوزنه برداری غرب کشور در ۱۰ وزن برگزار می‌شود و نفرات برتر هر وزن به مسابقات قهرمانی کشور که قرار است بهمن ماه امسال به میزبانی تهران برگزار شود اعزام خواهند شد.

ورزشکارانی که در رقابت های قهرمانی کشور حائز کسب مقام شوند در هر وزن جهت شرکت در رقابت های آسیا و اقیانوسیه در تایلند به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.