\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0633\u06a9\u0648 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u0628\u0631\u062e\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u06a9\u0646\u06cc\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u00ab\u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u0650 \u0631\u0646\u06af\u06cc\u00bb \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u0627\u062a\u0650 \u0635\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n