امروز: -
عجیب، اما واقعی، صف‌های طولانی غذای رایگان در آمریکا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵- ۲۱:۴۹
خبرهای مرتبط

میانگین فقر در آمریکا ۲۵ درصد بالاتر از کشور‌های پیشرفته

گسترش فقر در مناطق حومه شهر‌ها در آمریکا

فقر؛ چهارمین عامل مرگ و میر در آمریکا

برچسب ها: فقر در آمریکا ، صف های غذا در آمریکا
