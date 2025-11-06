مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای لرستان گفت: با هدف ایمن سازی محور‌های مواصلاتی، ۵ کیلومتر روشنایی طولی در کمربندی شهید شمسی الیگودرز احداث شده است. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عارف امرایی گفت: با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات شبانه و بهبود دید رانندگان در شرایط کم‌نور، ۵ کیلومتر روشنایی طولی در کمربندی جنوبی (شهید شمسی) الیگودرز احداث و ۲.۵ کیلومتر دیگر در ادامه همین طرح، پایه‌گذاری چراغ‌ها انجام شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ کیلومتر روشنایی طولی و ۱۵ مورد روشنایی نقطه‌ای در محور‌های استان احداث شد.

امرایی اضافه کرد: عملیات نگهداری ۱۹۲ کیلومتر سیستم روشنایی راه‌های استان شامل بازرسی، تعمیر و تعویض تجهیزات الکتریکی و نوری به طور مستمر انجام می‌شود.