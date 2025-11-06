به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهار ملی‌پوش کشورمان شامل محمد فتوحی، نیما زاهدی، نیما آقایی و طا‌ها کارگرپور امروز در جدول مقدماتی بخش انفرادی رقابت‌های کاپ جهانی الجزایر به مصاف رقبای خود رفتند. نیما زاهدی ملی‌پوش سابر ایران با شایستگی به جمع ۳۲ نفر برتر راه پیدا کرد.

نتایج سابریست‌های ایران به شرح زیر است:

طا‌ها کارگرپور: ایتالیا، آلمان، ایسلند، روسیه، اسپانیا، چین

طا‌ها با پنج شکست و یک برد به کار خود پایان داد.

نیما آقایی: اسپانیا، اوکراین، بلغارستان، ایتالیا، رومانی، الجزایر

نتایج دیدار‌های نیما، پنج شکست و یک برد بود.

محمد فتوحی: کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، لهستان، لیبی

محمد با سه برد و سه شکست و تفاضل مثبت سه، کارش در جدول مقدماتی به پایان رسید.

وی در اولین بازی از دور حذفی با سارون از آمریکا دیدار کرد و با قبول شکست ۱۵ – ۱۰ به کار خود پایان داد.

نیما زاهدی: رومانی، ازبکستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، الجزایر

نیما هم سه برد و سه باخت و تفاضل مثبت دو را ثبت کرد.

وی در مرحله حذفی به مصاف بوین از اوکراین رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به برتری رسید و راهی دور بعد شد.

نیما در این مرحله با امورا از ژاپن که در سید ۹ قرار داشت دیدار کرد و با شایستگی به پیروزی رسید و راهی ۶۴ نفر برتر شد.

زاهدی باید پس فردا (شنبه) در مرحله یک سی و دوم به مصاف فرجانی، سابریست نام آشنای اهل تونس برود.

هدایت تیم ملی سابر ایران بر عهده محمد رهبری است و الکساندر بایکوف به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.