به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب استان، گفت: فرونشست زمین در مناطقی مانند حسن‌آباد و هشیلان اسلام‌آباد مشاهده شده و با توجه به بررسی‌ها، احتمال وقوع فرونشست در دشت کرمانشاه نیز وجود دارد.

وی افزود: از مجموع ۲۳ دشت استان، بسیاری از آنها به سمت دشت‌های ممنوعه و بخشی به سمت بحرانی پیش رفته‌اند.

وی با اشاره به بارش سال آبی اخیر گفت: با وجود بارندگی ۳۵۴ میلی‌متری در سال ۱۴۰۳‌ـ‌۱۴۰۴، تولید آب استان حدود ۲ میلیارد مترمکعب بوده است، اما مصرف در سازه سدی چه زیرزمینی طی همین بازده زمانیدر بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی بهداشت و آب شرب بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بوده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، مخازن آب، به ویژه مخازن تامین‌کننده آب شرب شهر‌ها به خصوص شهر کرمانشاه، با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

وی تأکید کرد: وضعیت مخازن سد‌ها و منابع زیرزمینی اصلاً قابل قبول نیست. کل ورودی مخازن سد‌ها ۲۸۵ میلیون مترمکعب است ولی مصرف بیش از ۲ برابر بوده به طور مثال، مخزن سد گاوشان که باید ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب را تنظیم کند، هم‌اکنون کمتر از ۲۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد و اگر روند فعلی ادامه یابد، سال آینده با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

درویشی یکی از اقدامات مهم برای بهبود وضعیت آب استان را مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز عنوان کرد و گفت: در سطح استان حدود ۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که طی دو ماه گذشته و با تلاش شبانه‌روزی، طی هفت روز کاری ۸۲۶ حلقه چاه با آبدهی بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب مسدود شد. این میزان صرفه‌جویی در منابع آب، معادل پنج برابر ظرفیت سد شیان در اسلام‌آباد است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: خروج از وضعیت بحرانی منابع آب استان یک روزه امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، کارشناسی و اجرای فوری اقدامات اصلاحی است.